ظهر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقطع فيديو وهو يتناول الآيس كريم متحدثاً عن قوة الاقتصاد الأمريكي.

وقال بايدن إنه ليس قلقًا بشأن قوة الدولار الأمريكي، مشددًا على أن الاقتصاد الأمريكي «قوي مثل الحجيم»، بحسب شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

وجاء ذلك خلال محادثة مع مراسل شبكة Baskin Robbins الأمريكية في بورتلاند بولاية أوريجون، بعدما سأل الرئيس عما إذا كان لديه أي قلق بشأن قوة الدولار الأمريكي وسط تصاعد وتيرة التضخم.

وأجاب بايدن وهو يحمل مخروطًا من الآيس بأنه: «ليس قلقًا بشأن قوة الدولار»، مضيفًا أن الاقتصاد الأمريكي قوي كالجحيم.