تم إنقاذ الرحال الكويتي محمد الميموني وعدد من الأشخاص الذين كانوا برفقته في رحلة إلى إثيوبيا، عقب احتجازهم من قبل أفراد إحدى القبائل الأفريقية في الجنوب، بعد تدخل السفارة الكويتية في إثيوبيا.

وجاء إنقاذ الرحال الميموني الذي بدأ منذ أسابيع رحلته إلى مناطق مختلفة في أفريقيا، عقب ساعة من احتجازهم ومناشدتهم سفارة بلادهم في إثيوبيا لإنقاذهم من القبيلة التي احتجزتهم.

ووثق الميموني رحلته، اليوم الأحد، قبل أن يتم احتجازه، حيث أكد أن وجهته ستكون إلى “وادي أومو” جنوب غرب إثيوبيا، المعروف بتنوعه العرقي، لتغطية طقوس وتقاليد القبائل الإفريقية هناك.

وعند وصوله ورفاقه إلى القبيلة الأولى، أوضح الميموني، أنه “لم يتمكن من التصوير كون المكان غير آمن”، حيث تجمع عدد من أبناء القبيلة حولهم وهم يحملون السواطير.

وأكد أن مجموعة من المسلحين بدأوا بالاحتكاك بهم، ما دفعهم للتوجه إلى مركز أمني وإبلاغ السفارة الكويتية التي تدخلت وتمكنت من إخراجهم.