دخلت المذيعة لبنى عبد العزيز في نقاش حاد مع المستشارة الأسرية الدكتورة الهنوف الحقيل، بخصوص التشهير بالزوج العاجز جنسيا.

وكانت حلقة برنامج “سيدتي” اليوم الأحد، قد سلطت الضوء على أهمية مطالبة الرجل بتقرير طبي حول قدرته الجنسية قبل الزواج، حتى لا يقع الزواج ثم تكتشف الزوجة هجز زوجها وتطلب الطلاق ويقع الضرر عليها.

ورأت المذيعة لبنى عبدالعزيز أن المطالبة بتقرير قبل الزواج يحفظ خصوصية الرجل ولا يسبب أي إساءة له بالعكس سيصبح الأمر سري للغاية.

فيما رأت المستشارة الأسرية أنه لا يجب المطالبة بهذا الشيء قبل الزواج لكن يمكن في حال تضرر الزوجة واكتشافها عجز زوجها وعدم قدرته الجنسية أن تطلب فسخ النكاح وتذكر السبب في أوراق الفسخ أنه تم الطلاق بسبب ذلك الأمر.

ورأت المذيعة أن ذلك يعتبر فضيحة وتشهير بالرجل العاجز جنسيا، مشددة على أهمية التقرير الطبي مثله مثل التقارير الطبية الأخرى حول الإدمان أو الإيدز وغيرها.