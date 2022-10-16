قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم أن متوسط أسعار الـ “تاون هاوس” يبلغ 750 ألف ريال للوحدة.

وأضاف خلال لقاء بقناة “العربية” أن هناك توسع في طرح الحلول والخيارات السكنية التي كانت 4 خيارات أصبحت 6 خيارات ، كذلك الشراكات المستمرة مع المطورين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية في جميع المناطق.

وتابع : هناك 120 مشروع توفر 155 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة ، مع التركيز بنسبة أكبر على المدن التي تشهد كثافة سكنية عالية.