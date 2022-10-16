اختتمت بطولة السعودية للأندية الخاصة والأكاديميات فئة البنات للجمباز بمشاركة 46 لاعبة من مختلف مناطق المملكة، وتم تتويج الفائزات في اليوم الختامي من المنافسات التي استمرت ليومي 13 و14 أكتوبر الجاري.

وتُوجت اللاعبة منى الباهلي من مركز الرياض بالمركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الفري العام لبطولة جاهز للجمباز لمرحلة 12-14 سنة، فيما جاءت اللاعبة آية شطا من نادي الاتحاد في المركز الثاني، ثم اللاعبة تولين حجازي من فريق جوجا جامب في المركز الثالث، أما على مستوى منافسات الفرق فجاء فريق EXPRESSIONS في المركز الأول، ثم فريق JogaJump في المركز الثاني، وفريق Limber ثالثاً في مرحلة 12-14 سنة.

وفي مرحلة 9-11 سنة في بطولة جاهز للجمباز، تُوجت اللاعبة شهلة الغامدي من Dynamic Code Center بالمركز الأول، ثم اللاعبة تالا سالم من مركز الرياض بالمركز الثاني، وبعدهما اللاعبة لامار السيوف من Dynamic Code Center في المركز الثالث، بينما حصد فريق Dynamic Code Center المركز الأول على مستوى الفرق، وفي المركز الثاني فريق مركز الرياض، وحل فريق JogaJump ثالثاً في مرحلة 9-11 سنة.

وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً، مع تفاعل من المتابعين والإعلاميين بالمنافسات التي أكدت انتشار لعبة الجمباز في جميع أرجاء المملكة وأنديتها، مع إشادة الجميع بالتنظيم المثالي سواء في مرحلة التنافس أو خلال توزيع ميداليات الفائزات، علماً بأن الفترة القادمة سيتخللها عدد كبير من البطولات لمختلف الأعمار والفئات.