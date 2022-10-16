روى مواطن شاب يدعى “ماجد العلي” تفاصيل إنقاذه لشاب سقط فجأة، أمام مقر عمله في الأحساء.

وأوضح العلي خلال برنامج “الراصد”، أنه في البداية ظن أن الشاب سقط سقوط عادي، قائلا: “فكرت أنه وقع وقعة عادية، ولكنه طوّل فأسرعت له وعدلت وضعيته ووجدته بالع لسانه، فحاولت معه بالإسعافات الأولية وأنقذته”.

وأشار إلى أنه بعد إنقاذ الشاب ذهب مع أهله ولم يحتاجوا للاتصال بالهلال الأحمر، لافتا إلى أنه تعلم الإسعافات الأولية من موقع “يوتيوب”، وكان متطوعًا سابقًا في الكشافة.