قال رئيس مجلس الشورى، عبد الله آل الشيخ، إن التنمية الشاملة التي تستهدف كل مناطق المملكة عنوانا بارزا في سياسة المملكة.

وأضاف أن سياسة القيادة الرشيدة حكيمة وتترجم ذلك في جملة القرارات التي صدرت في هذا الشأن، وموصلة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.

وذكر أن المجلس عقد في العام الماضي 53 جلسة نتج عنها 396 قرارا منها 760 قرارا تتعلق بالأنظمة واللوائح 210 قرارت تتعلق بالتقارير السنوية و119 تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، في حين بلغ اجتماعات لجان المجلس 252 اجتماع.

فيديو | رئيس مجلس الشورى: عقد المجلس في العام الماضي 53 جلسة نتج عنها 396 قرارا #الإخبارية pic.twitter.com/1mXuwTpoRA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 16, 2022