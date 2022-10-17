أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم زيادة أتعاب صورية على التمويل البنكي لشراء بيت واستلامها الزيادة نقدا.

وأكد أنه لا يجوز فعل ذلك لأن البنك سيضع أرباح على جميع المبلغ، لافتا إلى أن ذلك يعني أن جزء من المبلغ لا يقابل السلعة، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة.

ولفت إلى أن ارتكاب مثل هذه الأفعال تعد من أعمال الربا، لذا فمن الأفضل أن يشتري البيت مؤسسا ويطلب من المالك أن يدفع قيمة التأسيس.