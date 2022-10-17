كشف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن مستوى اللاعب المصري محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في كلاسيكو الكرة الانجليزية.

وقال يورجن كلوب، إن محمد صلاح يمتلك عقلية احترافية كبيرة وسجل تهديفي مميز، موضحا أن الجناح المصري يكمن إهدار فرصة هدف لكنه لن يهدر فرصتين أمام الخصم.

وأشار إلى أن فريقه حقق انتصارًا ثمينًا أمام فريق يعد الأفضل على مستوى العالم من وجهة نظر المدرب الألماني.

وتابع أن ليفربول قدم مباراة جيدة للغاية على مستوى الأداء أو النتيجة، مبينا أن الريدز قدم مباراة دفاعية بشكل مميز دون استقبال أي أهداف من مانشستر سيتي.