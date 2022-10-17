أظهر مقطع فيديو، الممثلتان الكويتيتان ‎شجون الهاجري وفاطمة الصفي يحضران حفل زفاف ابنة المنتج اللبناني جمال سنان.

واحتفل جمال سنان، زوج الممثلة ماغي بو غصن، بزواج ابنته امل، في حفل ضخم أقيم في أحد الفنادق في بيروت، حضره عدد كبير من النجوم اللبنانيين والعرب.

وأحيا الحفل، عاصي الحلاني الذي قدم مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة والتي تفاعل عليها الحضور وخاصةً شجون، أما نادر الأتات الذي غنى أيضاً في الزفاف، ظهر في أحد الفيديوهات وهو يغني لـ ورد الخال، تقلا شمعون وجمال سنان.

كما غنى محمد رمضان، مجموعة من أغانيه وسط تفاعل كبير، وظهر في أحد الفيديوهات وهو يغني “يا حبيبي” لـ تقلا شمعون التي رقصت على أنغامها.