قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بتقديم عدة نصائح لتجنب الهدر الغذائي في ظل ارتفاع نسبته إلى 19% بالمملكة أي ما يعادل 40.480 مليار ريال سنوياً، وذلك بالتزامن مع يوم الأغذية العالمي.

وأفادت الهيئة، بأنه يمكن تجنب الهدر الغذائي من خلال التسوق بذكاء عبر كتابة قائمة التسوق المُحددة بأهم المشتريات مع الحرص على عدم تجاوزها، وكذلك الحفاظ على فائض الطعام.

وأشارت إلى أنه يجب الاستفادة من بقايا الطعام الصالحة للأكل في تحضير وجبات أخرى مثل تجفيف الخبز الفائض لإضافته على السلطات، لافتةً أن أكثر الأطعمة المهدرة في المملكة هي الأرز.