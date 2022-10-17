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الاثنين17 اكتوبر

عبدالعزيز الغيامة: لن يتم سحب نقاط الهلال (فيديو)

منذ 11 دقيقة
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أوضح الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة، أن ‏إدارة الطائي كانت على علم بفقدان أطقم ⁧‫الهلال‬⁩ وطلبت عدم تغريم الهلال قبل المباراة، لكن إدارة الهلال تفاجأت بشكوى الطائي بعد المباراة، مُشيرًا إلى أنه لن يتم سحب نقاط الهلال.

وقال الغيامة من خلال لقائه على برنامج SSC :” أن إدارة نادي الهلال مصدومة من بيان الطائي لأنها واجهة شيء أمام المباراة “، لافتًا أنه كان من المفترض ألا تصعب إدارة الطائي الموضوع ببيان .

وأضاف:” من المفترض أن تكون شخصية رئيس نادي الطائي وجه واحد”، لافتًا أنه ليس من الجيد أن يشتكي الفريق بمجرد الخسارة.

يُذكر أن نادي الطائي قد أصدر بيانًا رسميا في وقت سابق للتعليق على الأمر قال فيه: “تأسف إدارة نادي الطائي للتجاوزات الفنية والإدارية التي حدثت في مباراتنا الدورية مع شقيقنا نادي الهلال، وهي بلا شك أمور قد تكون مربكة للتنافس العادل بين الفرق”.

 

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