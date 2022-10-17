” الحائلي” : مبروك لجماهير الاتحاد على الحضور والمؤازرة الفعّالة التي حفّزت اللاعبين لمضاعفة جهدهم

قام رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره الوحدة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن للمحترفين.

وقال الحائلي عبر حسابه الرسمي في تويتر : “أشكر اللاعبين على الأداء القتالي والروح العالية التي تغلبوا بها على ظروف المباراة وحققوا من خلالها نقاطاً ثمينة قبل فترة التوقف التي سوف نعمل على أن يتم إعداد الفريق بشكل مثالي للمرحلة المقبلة”.

وأضاف:” مبروك لجماهير الاتحاد على الحضور والمؤازرة الفعّالة التي حفّزت اللاعبين لمضاعفة جهدهم”.

ومن جانبه، قدم الحائلي شكره للاعبين على الأداء القتالي والروح العالية التي تغلبوا بها على ظروف المباراة وحققوا من خلالها نقاطاً ثمينة قبل فترة التوقف التي سوف نعمل على أن يتم إعداد الفريق بشكل مثالي للمرحلة المقبلة.

والجدير بالذكر أن هذه النتيجة، رفعت رصيد الاتحاد إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري.