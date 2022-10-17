علق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الاثنين، على فيديو الشاب الذي ظهر يلاعب “الكوبرا العربية”.

وأوضح مركز “الحياة الفطرية”، أن الكوبرا العربية هي أحد أنواع الثعابين السامة نهارية المعيشة، تتميز بقلنسوة تظهر إذا استثيرت، وقد يصل طولها إلى مترين.

وقال المركز، أنه تتميز الكوبرا العربية بعدة أشياء منها: قلنسوة عريضة، قدرتها على رفع جسمها، قدرتها على السباحة في المياه، بينما البيئات: التجمعات المائية في المزارع، الأودية، السدود.

وأشار إلى أن لونها يميل إلى البني المصفر من الناحية الظهرية أما البطن فيميل إلى اللون الأصفر غالبا، بينما قد تتواجد في جنوب وغرب المملكة، وتتغذى على الزواحف، الطيور، القوارض، البرمائيات، الأسماك، فيما نهاري المعيشة سمه قاتل ويؤثر السم على الجهاز العصبي.

ومن الجدير بالذكر، أنه جرى تداول مقطع فيديو ظهر فيه شاب وهو يلاعب “كوبرا عربية”.