أقدم فريق طبي من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بالتعاون مع الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ومستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، ومستشفى الهدا العسكري، على إجراء عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا.

وقالت “صحة الطائف” أن الفريق الطبي نجح في إجراء العملية التي استغرقت ما يقارب 10 ساعات، لنقل 7 أعضاء من متوفّى دماغيًّا بالطائف إلى عدد من المرضى، لافتة إلى أن هذه العملية تعدُّ خامس عملية تتم لنقل الأعضاء بمستشفيات صحة الطائف، بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وذكرت أن الأعضاء التي جرى نقلها شملت القلب والكبد والبنكرياس والكليتين والقرنيتين ونقلها لعدد من المرضى، حيث تم نقل كلية لمريض بمستشفى الأمير سلطان العسكري بالرياض، وكلية لمريض بمجمع الملك فيصل بالطائف، والقرنيتين لمريض بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وبقية الأعضاء ستتم زراعتها لمرضى بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.