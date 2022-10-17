أوضح استشاري أول وأستاذ الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور سريع الدوسري، أن استئصال اللوزتين لها دواعي طبية محددة منها تكرار الالتهابات، وصعوبة التنفس لدى الطفل أو اضطرابات في النوم .

وقال الدوسري خلال لقائه على برنامج “صباح السعودية”:” أن التهابات اللوزتين أحيانًا قد لا تكون مصحوبة بحرارة أو بألم شديد، ولكن قد يعاني المريض في بعض الأحيان بألم عند الاستيقاظ من النوم، بالإضافة إلى وجود رائحة كريهة .”

وأفاد الدوسري بأن الالتهابات الفيروسية تزداد بدخول موسم الخريف والشتاء، مُشيرًا إلى أن نسبة الالتهابات لدى الأطفال تزيد من 5 إلى 6 مرات بالسنة، بينما في البالغين تصل إلى مرة أو مرتين بالسنة.

وأضاف :” أن التهاب اللوزتين يكون مصحوب بآلام في الحلق مع ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة في البلع، بينما التهاب الحلق يتبعه تغير في الصوت مع رشح وزكام .”