أقبل أب يمني، في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، على قتل ابنته رميًا بالرصاص بعد تعنيفها، ليمنعها من حضور أحد الأعراس.

وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الأب منع ابنته من الذهاب لحضور حفل زفاف يعود لأحد جيران الأسرة في قرية “الوحص” بمديرية ذي السفال، بمحافظة إب، وسط البلاد.

وأشارت إلى أن الابنة تعرّضت لضرب مبرّح من قبل والدها، قبل أن يقوم بإطلاق النار عليها، مما أدى إلى مقتلها على الفور.

وأوضحت المصادر أن الأب معروف بتعامله القاسي والمفرط مع أبنائه، خاصة البنات منهم، إذ سبق وقام بمنع إحدى بناته من تلقي التعليم والالتحاق بالمدرسة، كما جرى إنقاذ شقيقتها الأخرى قبل أعوام، بعد أن تعرضت لضرب قاس من قبل والدها.

وكتب الناشط في مناصرة قضايا الأطفال والمعنفين، عبدالفتاح الصلاحي، في منشور على فيس بوك:” هذه الحادثة جريمة وكارثة، وأصبحنا نتعامل مع الموت بكل أريحية والعياذ بالله.”

وأضاف الصلاحي :” أن الأطفال في مجتمعنا يتعرضون للكثير من الجرائم والأحداث المريعة والقاتلة والعنف الأسري والعنف اللفظي وغيرها”.

والجدير بالذكر أن إحصائيات الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الشهر الماضي، أكدت أن جرائم القتل والشروع في القتل تأتي في المرتبة الأولى، وتليها جرائم السرقة، بواقع 17 جريمة قتل عمد و44 جريمة شروع في القتل في محافظة عمران، ونحو 600 جريمة في محافظة إب، خلال أغسطس.