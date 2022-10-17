أكد أستاذ علم النفس المشارك، الدكتور عبدالرحمن العازمي، أن شخصية الرجل الضعيفة سبب في استغلال الزوجة له، والإكثار من الزعل وطلب الرضاوة والهدايا.

وقال الدكتور عبدالرحمن العازمي، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن استغلال الزوجات موجود ويتوقف على شخصية الزوج المهزوزة أو الضعيفة.