تمكنت ⁧‫الهيئة العامة للغذاء والدواء‬⁩ خلال جولاتها الميدانية، من ضبط مستودعاً مخالفاً، و1.3 مليون منتج، وذلك بعد تتبعها سيارات نقل أجهزة طبية في خميس مشيط تزوّد المستشفيات بالمستلزمات الطبية.

وتفصيلاً، ، قالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”:” إنها رصدت خلال جولاتها، سيارات نقل أجهزة طبية في خميس مشيط تزوّد المستشفيات بالمستلزمات الطبية، وبعد التحقّق تم ضبط مستودع المستلزمات المُخالف بعدم اتباع أسس التخزين الجيد وعدم ترخيصه، وضبط 1.3 مليون منتج، واتخاذ الإجراءات النظامية.”