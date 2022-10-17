أفادت مدينة الملك سعود الطبية، بأن اضطراب “نهم الطعام” هو اضطراب قهري يتضمن نوبات متكررة من الشره وتناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة قصيرة، ويُعد اضطرابًا شائعًا وحادًّا قد يهدد حياة المصاب.

وأكدت الأخصائي نفسي أول “ندى العيسى” أنه يتم تشخيص اضطراب نهم الطعام عادة في سن المراهقة وأوائل العشرينيات؛ إلا أنه يمكن الإصابة به في أي عمر.

وقالت “العيسى”:” أنه يمكن تصنيف اضطراب نهم الطعام حسب حدوثه، إلى اضطراب طفيف وتحدث فيه نوبات نهم الطعام مرة إلى ثلاث مرات أسبوعيًّا، واضطراب متوسط تتكرر فيه هذه النوبات ثمانية إلى ثلاثة عشر مرة، واضطراب حاد يصل فيه عدد نوبات النهم إلى أكثر من أربعة عشر مرة أسبوعيًّا.”

وأضافت :” أنه لا يوجد حتى الآن أسباب معروفة لاضطراب نهم الطعام إلا أن هناك بعض العوامل التي تزيد من احتمالية إصابة الشخص بهذا الاضطراب؛ وهي الفرق بين الجنسين حيث إن اضطراب نهم الطعام أكثر شيوعًا لدى الإناث من الذكور.

وأوضحت أن التاريخ العائلي قد يكون من أسباب الإصابة باضطراب نهم الطعام؛ مُشيرة إلى أن الأعراض تشتمل على تناول كميات كبيرة وغير طبيعية من الطعام في فترات زمنية قصيرة وغير معتادة، والشعور بفقدان السيطرة على الذات وعدم القدرة على التحكم في كمية الطعام التي يتم تناولها.

وذكرت العيسى في حديثها أن اضطراب “نهم الطعام” يؤثر على عدة عمليات حيوية؛ مما ينتج عنه مضاعفات أهمها البدانة؛ حيث يقدر بأن حوالى ثلثي مَن يشخّصون باضطراب “نهم الطعام”، مصابون بالبدانة وأمراض ناتجة عن البدانة والنظام الغذائي غير الصحي مثل: (أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع مستوى الدهون، وعدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء.