يعمل عدد كبير من الناس على ركن سياراتهم لفترات طويل بسبب انشغالهم أو سفرهم للخارج أو عدم الحاجه لها، لذلك قد تتعرض السيارة لأضرار وتلف بعض الأجزاء نتيجة هذه العملية بسبب العوامل الجوية كالحرارة والبرودة والأمطار والرطوبة.

ويجب فصل أصابع البطارية، ليتم قطع التيار الكهربائي عن السيارة، حتى لا يحدث خلل أو تهريب يؤدي لتلف البطارية، وركن السيارة في مكان جيد التهوية، وغير معرض لأشعة الشمس القوية في فصل الصيف أو الرياح والأمطار في فصل الشتاء، أو مكان قريب من البحر.

ومن الضروري، إيقاف السيارة في مكان مظلل حتى تتفادى المشاكل السابق ذكرها، وعمل لقطع السيارة قبله ركنها لمدة طويلة، وأهمها الوصلات المفصلية ومحاور الجر الأمامي بالشحم، وفحص والتأكد من سلامة كاوتشات الكبالن، وكاوتشات علبة التوجيه في السيارة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تفريغ المياه من الردياتير، حتى لا يتعرض للصدأ بسبب تجمع الأملاح بدائرة المياه داخل المحرك، ورفع السيارة السيارة على قوائم خاصة، حتى لا تتعرض الإطارات للتشقق والتلف بسبب قلة الحركة.

وعليك إضافة القليل من الزيت في غرف الاحتراق الخاصة بمحرك السيارة عن طريق حقنة أو مزيتة، كما يجب تشغيل السيارة لبعض الوقت مرة في الأسبوع أو مرتين على أقصى تقدير والتحرك بها مسافة قصيرة ان أمكن.