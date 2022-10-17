أنهى “مؤشرالسوق السعودي”، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 1.4 % مغلقا عند 11566 نقطة (+ 161 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال.

وارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية” عند 83.40 ريال (+ 2 %) للأول و35.20 ريال (+ 1 %) للثاني.

وتصدر سهم “أكوا باور” ارتفاعات اليوم بنسبة 6 % عند 166 ريالا.

وأنهت أسهم “بنك ساب” و”الأهلي” و”سابك” و”اس تي سي” و”معادن” و”بنك الرياض” و”السعودي الفرنسي” و”سابك للمغذيات” و”البلاد”، تداولاتها اليوم على ارتفاع، بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وسجل سهم “الآمار” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 147.40 ريال (+ 4 %).

وصعد سهم “الدريس” بنسبة 2 % عند 73.60 ريال، عقب إعلانها ارتفاع أرباح الربع الثالث إلى 61.7 مليون ريال، وبنسبة 30 %، مقارنة بالربع الثالث 2021.

في المقابل، تراجعت أسهم “زين السعودية” و”اسواق العثيم” و”اتحاد اتصالات” و”كيمانول” و”الحمادي” و”السعودي الألماني” و”رعاية” بنسب تراوح بين 1 و3%.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع “تعليم ريت” و”الجزيرة ريت” عند 12.68 ريال (+ 1 %) للأول و17.86 ريال (+ 2 %) ، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية.

في المقابل، أغلق “دراية ريت” عند 10.52 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.