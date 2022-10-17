تعتبر دوالي الساقين غير مدعاة للقلق ، ولكن في بعض الأحيان تكون الأوعية المنتفخة من الآثار الجانبية لمشاكل الأوعية الدموية الخطيرة الأخرى.

وبيّن مركز New Jersey Vein and Vascular أن المشروبات الكحولية يمكن أن يضع قدرًا كبيرًا من الضغط على نظام الأوعية الدموية في الجسم عن طريق زيادة معدل ضربات القلب.

ويحدث هذا بسبب فقدان خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

ويُذكر أنه عندما يشتد الضغط على الأوردة في أسفل الساقين والقدمين ، تزداد احتمالية الإصابة بالدوالي

كما أن الإفراط في تناول القهوة يتسبب في مضاعفات مماثلة عن طريق التسبب في انقباض الأوردة.

وقال البروفيسور وايتلي أستاذ الأوعية الدموية:” يمكن التغلب على إنزعاج الدوالي عن طريق رفع القدم باستمرار أثناء الجلوس لفترات فيعد تلك الأمر فعال للغاية فعال للغاية في تحسين الدورة الدموية الوريدية وخفض الضغط في ساقيك عن طريق السماح للدم المتجمع في التصريف بعيدًا ، مما يساعد على تقليل تلف الجلد والجلطات الدموية.”

ومن جانبه، أكد إنه يجب في الوقت نفسه الحفاظ على وزن صحي ، وارتداء الجوارب الداعمة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام .