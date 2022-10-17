كشف أمس البروفسور التركي شاهين وزوجته البروفسورة Özlem Türeci، بشرى عن لقاح فعال ضد السرطان سيصبح متاحا بعد أقل من 8 سنوات.

وأفاد البروفسور شاهين، بأن الدروس المستفادة من الوباء الكوروني ستسرع من علاجات السرطان القائمة على تقنية Messenger RNA المعروفة برمز mRNA اختصارا، أو Ribonucleic acid (RNA) أو “حمض نووي ريبوزي” الموجود بكل الكائنات والفيروسات،

وقالت البروفسورة التركية الأصل:” التقنيات الحديثة ساعدت المطورين أيضا على التعرف إلى لقاحات “الرنا المرسال” وكيفية التعامل معها “مما يؤدي بالتأكيد إلى تسريع لقاح السرطان لدينا.”

وستعمل لقاحات السرطان بشكل مشابه للقاح ضد كورونا، حيث تقوم بتعليم جسم الشخص على صنع جزيئات “المستضد” الموجودة في الورم حتى يتمكن من التعرف إلى أي خلايا متبقية بعد الجراحة والتخلص منها.

والجدير بالذكر أن البروفسور شاهين هو نفس الشخص الذي أعلن عن لقاح فيروس كورونا بنوفمبر 2020.