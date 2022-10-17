أكد استشاري الباطنة والغدد الصماء الدكتور عبدالله الوابل، أن نمط الحياة الصحي يساعد على الشفاء من السكري النوع الثاني.

وقال الدكتور عبدالله الوابل، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أن المريض في المرحلة ما قبل الإصابة بالسكري من النوع الثاني قد يتعافى منه.

وأشار الوابل، إلى أنه يزول السكري حينها إذا التزم المريض بالنمط الصحي من الرياضة والنوم الجيد والتغذية السليمة.