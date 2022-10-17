أكد استشاري الباطنة والغدد الصماء الدكتور عبدالله الوابل، أن نمط الحياة الصحي يساعد على الشفاء من السكري النوع الثاني.
وقال الدكتور عبدالله الوابل، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أن المريض في المرحلة ما قبل الإصابة بالسكري من النوع الثاني قد يتعافى منه.
وأشار الوابل، إلى أنه يزول السكري حينها إذا التزم المريض بالنمط الصحي من الرياضة والنوم الجيد والتغذية السليمة.
فيديو | استشاري الباطنة و الغدد الصماء د. عبدالله الوابل:
نمط الحياة الصحي يساعد على الشفاء من السكري النوع الثاني #برنامج_اليوم pic.twitter.com/sjpn9pjvFt
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 17, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً