كشف منتدى الطاقة الدولي، اليوم الاثنين، نقلا عن مبادرة البيانات المشتركة “جودي” قولها، بأن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أغسطس إلى 7.6 مليون برميل يوميا من 7.38 مليون برميل يوميا في يوليو.

ووفقا لـ “جودي” فإن إنتاج المملكة من النفط الخام في أغسطس ارتفع 236 ألف برميل يوميا إلى 11.05 مليون برميل يوميا.

وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية في أغسطس 217 ألف برميل يوميا إلى 7.60 مليون برميل يوميا، بينما زاد الحرق المباشر للنفط الخام في أغسطس 3000 برميل يوميا إلى 664 ألف برميل يوميا.

كما أوضحت “جودي” أن استهلاك المصافي الروسية انخفض 56 ألف برميل يوميا إلى 5.62 مليون برميل يوميا.