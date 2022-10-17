حذر إيلون ماسك من تأثيرًا أحد أكبر الكويكبات القريبة من الأرض، مبيناً أنه يمثل نهاية كبيرة بالنسبة للبشرية وأن المسألة مسألة وقت فقط .

ويعتبر الكويكب 433 إيروس ثاني أكبر جسم معروف قريب من الأرض، ويبلغ عرضه أكثر من 10 أميال، وهو أكبر بحوالي خمس مرات من صخرة الفضاء التي اصطدمت بشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك وتسببت في انقراض الديناصورات.

َوأكد بحث نشر في المجلة العلمية نيتشر من قبل علماء الفلك باولو فارينيلا وباتريك ميشيل وكلود فروشلي تنبأ بأن إيروس سيمثل يومًا ما تهديدًا محتملاً للأرض.

وقال ماسك بحلول ذلك الوقت الذي يحدث فيه ذلك، من المرجح أن يكون قد يكون لدينا مستعمرة دائمة على كوكب آخر، لابعاد قاتل الكوكب.