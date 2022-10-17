أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين، تعرض لاعبه ليروي ساني لإصابة في عضلات الفخذ وغيابه عن الملاعب لفترة، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة أوغسبورغ يوم الأربعاء في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

وأضاف بايرن ميونخ أن ساني أصيب بتمزق في الألياف العضلية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر خلال المباراة التي انتهت بفوز بايرن على فرايبورغ 5 – صفر يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الألماني.

كذلك يتوقع أن يفتقد بايرن ميونخ جهود المهاجم توماس مولر في مواجهة أوغسبورغ، حيث يتلقى اللاعب علاج من مشكلات في الظهر، كما سيغيب الحارس مانويل نوير حيث يواصل العلاج من مشكلات في الكتف.

وذكر بايرن ميونخ أنه لن يخاطر بإشراك حارس المرمى نوير خلال استمرار علاجه من مشكلات الكتف التي حرمته من المشاركة في مباراة الأسبوع الماضي أمام فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا ومباراة أمس الأحد أمام فرايبورج، وسوف يحل مكانه سفن أولريش.