طالب مجلس الشورى على المركز الوطني للتنمية الصناعية بإيجاد برامج للاستفادة من الكفاءات الوطنية المتقاعدة ذات الخبرة، لدعم مبادراته في توفير الخبرات المتخصصة في الصناعات المستهدفة.

وأضاف أن المركز استكمال الدراسات والمقترحات التطويرية لمنظومة التشريعات ذات الصلة باختصاصاته، والتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق، والمدن، والمحافظات لإعداد آليات عمل إجرائية وتنسيقية لتحديد مواقع التجمعات الصناعية وتطويرها، وبما ينسجم مع الميز النسببية للمدن والمحافظات، ويعزز أثرها على التنمية الصناعية.

وأكد على ضرورةأن يركز المركز على دراسة وإعداد الفرص الصناعية، واستهداف القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل صناعات تكاملية وتجمعات صناعية، وتحديد أدواره فيما يتعلق بجذب الاستثمارات.