ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443/1442هـ .

وطالبت عضو الشورى د. سامية بخاري الوزارة بشغل الوظائف الطبية الشاغرة ، وزيادة المراكز الصحية في المحافظات التي تشهد توسعاً عمرانياً وسكانياً، ومتابعة تعثر المشاريع.

ولاحظت عضو الشورى د. نجوى الغامدي ضعف المخرجات في الأبحاث المتعلقة باقتصاديات الصحة، مؤكدةً ضرورةً بناء القدرات البحثية في هذا المجال، مطالبةً الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ببناء قواعد بيانات ومعلومات لدعم وتسهيل مثل هذه الدراسات.

ودعا عضو الشورى د.هشام الفارس الوزارة إلى التنسيق مع الجامعات والجهات المعنية الأخرى لتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية لتخصصات طب الاسنان والتخصصات الصحية الدقيقة.

كما دعا عضو الشورى د. طارق الشمري الوزارة إلى دراسة الأسعار الحالية للخدمات الكشفية في المؤسسات الصحية الخاصة مع القطاع الخاص، وتسعيرها بما يتوافق ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ للقطاع الصحي، وتحديد سقف أعلى نظرًا لوجود تباين فيما يطلبه بعض الأطباء من أسعار مبالغ فيها.

من جانبه طالب عضو الشورى د. حسن الحازمي بتوفير حلول لأطباء الأسنان ومعالجة مشاكلهم والتحديات التي يواجهونها، ودعا الوزارة إلى مراجعة كافة المشاريع المتعثرة للمستشفيات في كل مناطق المملكة، وإشغال الوظائف المتوفرة لديها.

وأشار عضو الشورى معالي د. خالد المحيسن إلى أن القطاع الصحي الخاص يواجه تحديات من أهمها الحاجة إلى تطبيق معايير صارمة في مجال جودة الخدمات والمهنية وتعارض المصالح والشفافية والإفصاح.

وطالب عضو الشورى د. تركي بن مشهور العنزي الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة استحداث وظائف جديدة لتخصصات الصحة العامة والرعاية التنفسية.

وأشاد عضو الشورى د. ناصر الموسى بدعم القيادة –أيدها الله- للقطاع الصحي إدراكًا منها لأهمية صحة الإنسان؛ باعتبار أن الإنسان هو المكون الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات.