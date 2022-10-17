تحدث سلطان الوثيري أخصائي نفسي عن 5 أعراض تكشف إصابة الشخص بالرهاب الاجتماعي.

وقال الوثيري :” من الأعراض التي تظهر الشخص المصاب بالرهاب الاجتماعي، الرعشة، الارتجاف، احمرار، آلام في البطن وكذلك عدم التواصل البصري”

وأضاف “التنمر من أهم أسباب رهاب حضور المناسبات الاجتماعية، وكذلك إذا تعرض الشخص لموقف سئ في مناسبة ماقد تكون من الأسباب التي تكون لديه رهاب اجتماعي “.