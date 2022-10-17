وصلت بعثة المنتخب الوطني، اليوم الإثنين إلى أبوظبي عاصمة الإمارات، للبدء في المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا خلال الفترة من 17 شهر أكتوبر الجاري وحتى 10 من شهر نوفمبر المقبل.

وسيخوض المنتخب خلال المرحلة الثالثة، 5 مباريات ودية، الأولى أمام منتخب مقدونيا في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي، وستكون الودية الثانية أمام منتخب ألبانيا في السادس والعشرين من شهر أكتوبر.

فيما يواجه في وديته الثالثة منتخب هندوراس في الثلاثين من شهر أكتوبر، فيما والودية الرابعة أمام منتخب آيسلندا في السادس من شهر نوفمبر، والخامسة بمواجهة منتخب بنما في العاشر من شهر نوفمبر.