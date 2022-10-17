سادت حالة من الضحك أجواء استديو القناة التلفزيونية الأمريكية Local4news أثناء عرضها لتقرير علمي من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وكان مقدمو القناة التلفزيونية الأمريكية Local4news قد دعوا المشاهدين للاستماع إلى الصوت المنبعث من ثقب أسود أثناء طرد الغازات.

وبدلا من عرض تسجيل الأصوات المنبعثة من الثقب الأسود، ظهر فيديو لخطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأمر الذي جعل القناة تقطع بث الخطاب، ودخل مذيع البرنامج في نوبة ضحك ولحقت به زميلته، وتبادلا الحديث بشكل طريف عن هذا الموقف.