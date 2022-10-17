أكد الدكتور سعود الدنياوي ، استشاري جراحة العظام ، أن ميلان العمود الفقري أو استدارة الفقرات يحدث لكل المخلوقات الفقارية وليس مقتصر على الإنسان فقط.

وأوضح “الدنياوي” خلال لقاء له في برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية أن 80% من الحالات تكتشف في سن المراهقة من 10 سنوات لـ 17 سنة ، وتكون مجهولة السبب.

وتابع أن الأبحاث تشير إلى أن هناك علاقة جينية في الإصابة بميلان العمود الفقري.

وأضاف أن الانحراف في العمود الفقري قد يحدث نتيجة حمل الحقائب المدرسية للأطفال ، لافتاً إلى أن علاج انحراف العمود الفقري يعتمد على العمر ودرجة الانحناء ومدى صعوبتها، والتدخل الجراحي متوقع في بعض الحالات.

وحذر الاستشاري من سلوكيات يومية تسبب آلام الرقبة وأسفل الظهر، مثل الجلوس لفترة طويلة ، واستخدام الأجهزة اللوحية ، والعمل على المتكب لفترة طويلة ، وكذلك العاملين في بعض المهن كالطباخين والجراحين وطريقة حمل الأغراض الخاطئة، مشيراً إلى أن الانحناء يحدث للأطفال والمراهقين حتى عمر 17 عاماً لأنهم في عمر النمو والإناث يصيبهم أكثر من الذكور.

وتحدث الدنياوي عن حالة غريبة لأحد المرضى من الأطفال يعاني انحراف بالعمود الفقري، وكانت تشتكي والدته بأنها تعاني من عدم تناسق الملابس عليه، وبالفحص وجد أن لديه انحراف في العمود الفري وارتفاع في أحد الكتفين.

ونصح بملاحظة عدة أعراض لانحراف بالعمود الفقري على الأطفال ، منها عندما ترى الرأس غير مرتكز مع الجسم ، أو أحد الكتفين مرتفع عن الآخر ، وإذا كان الطفل ضعيف تستطيع ملاحظة التقوس حتى باللمس، أحد الجانبين يكون محدب والآخر مقعر، أحد الوركين يكون مرتفع عن الآخر ، حدوث عرج عند المشي ، صعوبة التنفس.

د. سعود الدنياوي – استشاري جراحة العظام يتحدث عن حالة غريبة لأحد المرضى من الأطفال يعاني انحراف بالعمود الفقري .. ويشدد على ضرورة ملاحظة هذه الأعراض@DrAldanyowi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jMkSfqTd2P — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 17, 2022

د. سعود الدنياوي – استشاري جراحة العظام يحذر من هذه السلوكيات اليومية التي تسبب آلام الرقبة وأسفل الظهر @DrAldanyowi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Q52zaqFSPR — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 17, 2022

د. سعود الدنياوي – استشاري جراحة العظام : علاج انحراف العمود الفقري يعتمد على العمر ودرجة الانحناء ومدى صعوبتها .. والتدخل الجراحي متوقع@DrAldanyowi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UtjLPEMJi0 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 17, 2022

د. سعود الدنياوي – استشاري جراحة العظام: الانحراف في العمود الفقري قد يحدث نتيجة حمل الحقائب المدرسية للأطفال @DrAldanyowi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BIQMxjCDFA — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 17, 2022