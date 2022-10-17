روت شمس الزهراني فنانة تشكيلية وسيدة أعمال تفاصيل مشاركتها ضمن فريق تجهيزات مونديال كأس العالم في قطر

وقالت الزهراني:” تم اختياري ضمن فريق للعمل بأكبر خزان في المدينة التعليمية في الدوحة، حيث كان الخزان بارتفاع 10 طوابق وبالنسبة لي كانت تلك المرة الأولى التي أعمل فيها على مثل هذا الارتفاع”.

وأضافت ” واجهتنا تحديات كبيرة خلال تصميم الشعار الترحيبي بقطر منها ارتفاع البرج وحرارة الجو وإرهاق وقت العمل ، حيث أخذ مننا هذا العمل حوالي ١٢ يوم “.

شمس الزهراني – فنانة تشكيلية وسيدة أعمال : واجهتنا تحديات كبيرة خلال تصميم الشعار الترحيبي بقطر منها ارتفاع البرج وحرارة الجو وإرهاق وقت العمل #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5iEBUg3T8X — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 17, 2022