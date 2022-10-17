لقى شقيقان في مصر مصرعهما إثر سقوطهما تباعًا، الأصغر فالأكبر، من شرفة بالطابق السادس، وذلك جراء نشوب خلاف بينهما على “سماعة راديو”.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغا من مستشفى بوصول شقيقين يبلغ الأول من العمر 26 عاما، والثاني 18 عاما، مصابين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، ليفارقا الحياة بمجرد وصولهما إلى المستشفى.

وكشفت والدة الشقيقين خلال التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على سماعة “راديو”، مضيفة أن الشقيق الأكبر تعدى على الأصغر بالضرب، فشعر الأخير بالإهانة وسارع بالقفز من شرفة الشقة.

وأفادت الأم أنه عند إحساس الأول بالذنب وتأنيب الضمير قفز خلفه، ما أدى لإصابتهما بكسور في جميع أنحاء الجسم أودت بحياتهما لاحقا.