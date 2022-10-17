قالت مذيعة برنامج سيدتي ” لبنى عبدالعزيز “، خلال إحدى الحلقات ، أن البنات ترغب بأن تشعر بأنوثتها لافتةً إلى أنها لم تتعرض للمغزلة سابقاً .

وأضافت لبنى خلال حلقة أمس التي كانت تتحدث عن الأنوثة: ” أمس راسلتني إحدى المتابعات وكتبت لي “لبنى ما شاء الله عليكي أخلاق ومؤدبة ومثقفة لكن ما فيكي أنوثة” وتابعت: جرحت مشاعري وتوقفني الموضوع قعدت أتأمل أنوثتي وأتفق معها بصراحة “.

وتابعت : “حنا البنات نحب نحس بأنوثتنا ، أحب وأنا ماشيه أحد يغازلني أنا عٌمر ما حد غازلني ، مش هذا مؤشر على الأنوثة؟ ” .

وتفاعلت المرشدة الأسرية أماني القاضي مع كلام المذيعة قائلةً : يغازلك ابن الحلال رجل حياتك الغزل متجمع في المكان الصح والمكان الصح” لترد “لبنى عبدالعزيز” قائلةً : كيف أصير أنثى؟.

وأجابت القاضي قائلةً : الأنوثة تبدأ من الداخل أي صورة ذهنية فهي فكرة يعني العقل الواعي يقول أنا أبغى أكون أنثى لكن أحياناً البرمجة أو التنشأة الوالدية أو إذا تربت البنت مع أولاد فهذا يؤثر على الأنوثة”.