قال قائد الفريق الطبي المعالج لمصاب بالاكتئاب، الدكتور أحمد الشنقيطي، إن 30% من بين كل 100 مصاب بالاكتئاب يحتاجون للتدخل الجراحي.

وأكد أن العمليات التي تجرى لهم آمنة وليس لها مضاعفات، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

يذكر أن فرق طبية متخصصة بجراحة المخ والأعصاب وأطباء من الأمراض النفسية, بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة, تمكن من تخفيف معاناة مريض من اكتئاب مزمن، رافقه أكثر من 25 عامًا بتدخل جراحي للتخفيف من أعراضه الشديدة والقلق المصاحب له .