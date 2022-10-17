أكدت وزارة الخارجية العمانية على دعم السلطنة لقرار أوبك+ المتعلق بالتخفيض الجزئي لإنتاج النفط والمبني على اعتبارات اقتصادية ومعطيات العرض والطلب وبهدف تحقيق الاستقرار للسوق العالمي.

وقالت الخارجية العمانية في بيان اليوم الإثنين : ” أكدت وزارة الخارجية متابعة سلطنة عُمان للأصداء الدولية الناجمة عن قرار أوبك بلس المتعلق بتخفيض جزئي لإنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في المجموعة وتؤكد دعمها لهذا القرار المبني على اعتبارات اقتصادية وعلى معطيات العرض والطلب وبهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمي، وبالتوافق بين جميع الدول الأعضاء “.