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الاثنين17 اكتوبر

بالفيديو.. لحظات صعبة عاشتها أول سباحة سعودية تجتاز البحر الأحمر سباحةً

منذ 13 ثانية
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بالفيديو.. لحظات صعبة عاشتها أول سباحة سعودية تجتاز البحر الأحمر سباحةً
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سردت المواطنة مريم بن لادن رحلة اجتيازها البحر الأحمر لتكون بذلك أول سباحةً سعودية تجتاز هذا البحر وصولا إلى مصر.

وروت المواطنة لحظات الخطر التي عاشتها بالقرب من أسماك القرش، حيث ذكرت أن رحلتها كان فيها مجازفة خاصة بسبب الرياح التي كانت تبعدها عن القارب الذي كان يرافقها، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكدت أنها فكرت في كيفية العبور للجانب الآخر، مضيفة أنها حاولت أن تبعد الأفكار السلبية والمخاوف عن نفسها أثناء رحلتها، مضيفة أن بدأت رحلتها من آخر نقطة من جزيرة تيران وصولا إلى شرم الشيخ في مصر.

وأشارت إلى أن الهدف من رحلتها التوعية بالحفاظ على الشعب المرجانية، مضيفة أنها وضعت في اعتبارها عدة أمور منها اتجاه التيار والرياح، مضيفة أنها أثناء الرحلة سبحت لمدة نصف ساعة لكنها ظلت في موقعها بسبب الرياح والتيار.

ونوهت بأن شغفها بالسباحة بدأ من عمر 11 عام، لكنها طورت اهتمامها بها منذ 10 سنوات.

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