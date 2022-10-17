تبنت أوروبا اليوم الإثنين عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي على «تويتر» أن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ ناقشوا ما وصفته بالوضع «الخطير» في إيران وممارسة العنف «المميت» ضد المحتجين.

َواستخدم نظام الملالي قوات نسائية خاصة مدججة بالأسلحة في شوارع المدن الإيرانية برفقة عناصر أمنية من الرجال لمواجهة الاحتجاجات.

وصرح قائد القوات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية حسن كرمي : بالنظر إلى أنه كان علينا استخدام النساء للامتثال لمعايير الشريعة والقضايا الدينية، فقد اتخذت «الوحدات الزينبية» التابعة للشرطة الخاصة إجراءات في ما وصفه بأعمال الشغب الأخيرة.

وأضاف أن نساء الوحدة الخاصة نفذوا 5 مراحل من العمليات كانت ناجحة للغاية وعوضت عن الضعف الذي كان لدينا في احتجاجات عام 2019 ضد المشاغبات ولم يكن لدينا قوة نسائية.