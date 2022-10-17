أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامنها الكامل مع المملكة، ورفضها القاطع لتسييس قرار مجموعة أوبك + أو اعتباره انحيازًا في صراعات دولية.

كما أعربت عن تقدير البحرين للسياسة الحكيمة للمملكة ومبادراتها المتزنة لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم، ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي والتوازن في السوق النفطية الدولية.

وأشادت الوزارة الخارجية بالدور المحوري للمملكة في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي، بعد قيادتها الحكيمة لمجموعة العشرين قبل عامين، وحرصها على حماية البيئة عبر مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، ودورها البارز بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية.

وأكدت أن البحرين تعتز بالمواقف التاريخية المشرفة للمملكة في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ومساندتها للمساعي الدولية لإنهاء الحروب والأزمات الراهنة.