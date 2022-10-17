بالفيديو.. “السياحة” تطلق 4 برامج تدريبية

أطلقت وزارة السياحة 4 برامج تدريبية لتمكين أبناء وبنات المملكة العاملين بالقطاع.

وأكدت أن ذلك يأتي حرصا منها على توفير تجربة سياحية مميزة لزوار المملكة وتفعيل برنامج رواد السياحة في كافة مناطق المملكة .

ونوهت بأن ذلك يأتي بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مضيفة أن التسجيل متاح الآن من خلال الرابط التالي : من هنـــــا.