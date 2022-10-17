بالفيديو.. “السياحة” تطلق 4 برامج تدريبية

أطلقت وزارة السياحة 4 برامج تدريبية لتمكين أبناء وبنات المملكة العاملين بالقطاع.
وأكدت أن ذلك يأتي حرصا منها على توفير تجربة سياحية مميزة لزوار المملكة وتفعيل برنامج رواد السياحة في كافة مناطق المملكة .
ونوهت بأن ذلك يأتي بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مضيفة أن التسجيل متاح الآن من خلال الرابط التالي : من هنـــــا.
حرصاً من #وزارة_السياحة على توفير تجربة سياحية مميزة لزوار المملكة وتفعيل برنامج #رواد_السياحة في كافة مناطق المملكة و بالتعاون مع @RCU_SA لتنفيذ ٤ برامج تدريبية لتمكين أبناء وبنات المملكة العاملين بالقطاع.
بادر بالتسجيل الآن 🔗| https://t.co/4mI5wqiFIR pic.twitter.com/FossAAXXoG
— وزارة السياحة (@Saudi_MT) October 17, 2022
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