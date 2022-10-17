كشفت منصة إحكام عن أنواع الوثائق و المستندات في طلبات تملك العقارات.

وتضمنت الوثائق: الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات الملك ، بما في ذلك صكوك المبايعات ، وصكوك إثبات الأنقاض وصكوك الخصومة ، وصكوك الصلح ، وصكوك إثبات الاختصاص ، والاستيطان ، وصكوك المجاورين ، وصكوك الملكية المؤقتة .

بالإضافة إلى أوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي، والقرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية بما في ذلك القرارت الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات ، والتراخيص البلدية ، ووثائق خرص الزكاة وجمعها.