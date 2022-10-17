أوضح المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة “أكوا باور” إياد العمري أن الشركة تعمل على مشاريع في جنوب أفريقيا تصل قيمتها الى 45 مليار ريال.

وقال العمري :”أكوا باور بدأت في مشروع الهيدروجين الأخضر في المملكة وتم ذلك بتوجيه ومساعدة القيادة العليا سمو الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة”.

وأضاف “نسعى من خلال هذه الاتفاقية لإنشاء محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في جنوب أفريقيا للاستخدام والتصدير”.