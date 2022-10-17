أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بيانا بشأن مـا يتم تداوله عن فتح تحقيق مع جوالين وصـورة لبقايا ظباء نافقة.

وأكد المركز عدم صحة مايتردد مضيفا أن الصورة قديمة جدا، وكانت نتيجة عملية حصر لجماجم كائنات نافقة داخل إحدى المحميات على مر عشرات السنين بهدف الدراسة.

ويبين المركز أنه سبق التنويه عن تلك الصور قبل عدة سنوات وتوضيح السـبـب فـي عـدد مـن الصحـف، مؤكدا أنـه يـقـوم بمتابعـة ورصد المخالفـات بحق الكائنات الفطرية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

ودعا المواطنين والمقيميـن إلـى الإبلاغ عـن أي مخالفة فطريـة للجهات الأمنية أو عبر منصة فطري.