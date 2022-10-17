نُقلت رئيسة الحزب الدستور الحر المعارض في تونس، عبير موسي، مساء يوم الإثنين، إلى المستشفى إثر تدهور صحتها، بعد يومين من دخولها في إضراب عن الطعام أمام مقر وزارة الداخلية.

وجاء ذلك في وقت تسعى فيه عبير موسى إلى تصعيد المواجهة مع الرئيس قيس سعيد الذي تتهمه بأنه يعرقل تحركاتها الاحتجاجية بعد تشديد قبضته على السلطة.

وكانت موسي قد قادت المئات، في مسيرة واتهمت السلطاتِ في كلمة ألقتها، بعرقلة أنصارها عن الوصول إلى المكان المخصص للمسيرة التي تأتي قبيل شهرين من الانتخابات البرلمانية المبكرة.