أعلن الأمن العام ضبط عدد من المتسولين في منطقة نجران منهم مقيم يعمل في إحدى شركات النظافة يتسول بشكل غير مباشر من قائدي المركبات.

كما تم رصد وضبط مقيم يقوم باستعطاف المارة وقادة المركبات ويتسول بشكل مباشر، كما ضبطت الجهات الأمنية مواطن يتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

وحث الأمن العام على ضرورة الإبلاغ عن المتسولين من أجل مكافحة التسول.