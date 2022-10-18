حسين عبدالغني: قضية حمدالله أخذت أكبر من حجمها (فيديو)

علق نجم النصر والاهلي السابق حسين عبد الغني على أحداث قضية نجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله مع ناديه السابق النصر.
وقال حسين عبدالغني: ” قضية عبدالرزاق حمدالله أخذت أكبر من حجمها ومن المفترض أن يحسم هذا الموضوع لأننا كل يوم نسمع أحداث جديدة بشأنه”
علق نجم النصر والاهلي السابق حسين عبد الغني على أحداث قضية نجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله مع ناديه السابق النصر.
وقال حسين عبدالغني: ” قضية عبدالرزاق حمدالله أخذت أكبر من حجمها ومن المفترض أن يحسم هذا الموضوع لأننا كل يوم نسمع أحداث جديدة بشأنه”
التعليقات
اترك تعليقاً