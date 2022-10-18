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الثلاثاء18 اكتوبر

حسين عبدالغني: قضية حمدالله أخذت أكبر من حجمها (فيديو)

منذ 33 ثانية
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حسين عبدالغني: قضية حمدالله أخذت أكبر من حجمها (فيديو)
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ماجد محمد

علق نجم النصر والاهلي السابق حسين عبد الغني على أحداث قضية نجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله مع ناديه السابق النصر.

وقال حسين عبدالغني: ” قضية عبدالرزاق حمدالله أخذت أكبر من حجمها ومن المفترض أن يحسم هذا الموضوع لأننا كل يوم نسمع أحداث جديدة بشأنه”

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