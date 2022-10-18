أيدت الإمارات بيان وزارة الخارجية في المملكة بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن القرار جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة “أوبك بلس” وضمن هذه الاعتبارات.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول، مجددة دعمها لجهود المملكة الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم.